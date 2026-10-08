美国汽油平均价格达到10月纪录的每加仑4.36美元——OilPrice

美国汽油平均价格连续第二周下降，但仍处于10月的最高水平。截至周四，平均价格为每加仑4.36美元，比一周前低约5美分，OilPrice报道。一年前，平均价格为每加仑3.12美元。这是美国全国平均价格首次在整个10月都未跌破每加仑4美元。

需求上升，产量下降

根据美国能源信息署的数据，汽油需求从每日868万桶增至876万桶。与此同时，汽油库存小幅增加至2.047亿桶。炼油厂的汽油产量从每日946万桶降至934万桶。

WTI原油价格周三收于每桶88.28美元。周四上午，在有关利雅得发生爆炸的报道传出后，油价再次上涨：WTI和布伦特原油均上涨近每桶5美元。OilPrice认为，这维持了汽油价格再次上涨的风险，尽管燃料库存仍相对稳定。

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地区价格差异

周四汽油平均价格最高的是加利福尼亚州，为每加仑6.34美元。夏威夷为5.63美元，华盛顿州为5.46美元。在价格最低的州中，俄亥俄州为每加仑3.71美元；印第安纳州的汽油价格为3.72美元，佐治亚州为3.84美元。

原油库存一周内减少320万桶，降至4.241亿桶。这仅比过去五年的平均水平高1%。AAA此前指出，飓风伊萨亚斯可能给墨西哥湾沿岸的石油生产和炼制带来风险。OilPrice援引德哈恩的话称，由于风暴进一步远离路易斯安那州炼油厂，且预期降雨量和风力减弱，这一风险已减弱。

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