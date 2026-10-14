英国能源公司Shell已签署协议，向尼日利亚私营公司Vaaris Energy Limited出售其在Shell Nigeria Gas Group中的全部股份。该协议意味着Shell计划退出尼日利亚国内市场的天然气分销业务，Premium Times报道。

交易需要获得批准

两家公司未披露交易金额。交易完成取决于满足监管条件并获得必要批准。该交易涉及成立于2019年的Shell Nigeria Gas Holding B.V.。该实体持有Shell Nigeria Gas Limited除一股外的全部股份。

在交易完成前，Shell Nigeria Gas Group仍将是Shell的一部分，继续为客户提供服务并照常运营。Shell尼日利亚董事长Elohor Aiboni表示，该企业25年多来一直向该国工业和商业用户供应天然气。

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三个州的天然气管道

Shell Nigeria Gas成立于1998年。该公司向工业和商业客户供应天然气，并运营位于奥贡州、阿比亚州和河流州的约170公里天然气管道。其网络连接了130多家客户。

该企业不从事天然气开采、液化天然气业务或国际天然气贸易。Vaaris Energy在油气产业链的不同环节开展业务。Shell解释称，出售旨在简化资产组合，并将投资集中于具有竞争优势的领域，包括尼日利亚的深水项目和一体化天然气业务。

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