Shell与马来西亚PETRONAS、中国PetroChina、三菱商事以及KOGAS一道，批准了位于不列颠哥伦比亚省基蒂马特的LNG Canada项目第二阶段的最终投资决定。此次扩建将把该液化天然气终端的产能翻一番，达到每年2800万吨，OilPrice报道。

加拿大的出口计划

随着处于建设阶段的Cedar LNG和Woodfibre项目推进，预计加拿大到本十年末将能够每年出口3300万吨LNG。Wood Mackenzie认为，凭借庞大的资源基础、靠近市场以及更短的太平洋航线，该国有能力满足亚洲对低排放长期LNG供应日益增长的需求。

LNG Canada终端位于太平洋沿岸。根据S&P Global的数据，从不列颠哥伦比亚省向东京运输货物约需八至九天，而从美国墨西哥湾沿岸出发则需16至18天。这使得运输可以避开巴拿马运河和中东海上咽喉要道。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

亚洲市场竞争

Wood Mackenzie预测，亚洲对LNG的需求可能从目前每年约2.6亿吨增至2060年的约5亿吨。与此同时，分析人士警告称，由于资本和合同竞争加剧，加拿大获得这一市场份额的机会正在缩小。

今年，美国的CP2 LNG、Commonwealth LNG和Delfin FLNG 1项目获得了最终投资决定。非洲、拉丁美洲和澳大利亚也在开发新的出口产能。尤其是，莫桑比克、尼日利亚、毛里塔尼亚和塞内加尔正在开发海上气田和浮式LNG设施，而墨西哥和阿根廷被视为通往亚洲航线更短的潜在供应国。

Cedar LNG计划使用BC Hydro提供的可再生水电，而非燃气轮机。LNG Canada使用天然气来运行其液化生产线，BC Hydro则满足其约五分之一的能源需求。

关注我们在