斯里兰卡政府暂停在曼纳尔半岛实施新的风电项目，以缓和当地居民的反对。渔民和沿海村庄居民将已安装风力涡轮机的运行与渔获减少及洪涝联系起来。

据Channel NewsAsia报道，该风电场第一期包括30台涡轮机，总装机容量为104兆瓦，已于2020年接入电网。另有14台涡轮机的建设已经开始。由于围绕每千瓦时电价存在争议，政府于2025年取消了第三期合同；该期原计划由印度企业集团Adani安装52台涡轮机。

渔民的投诉

渔民Venkatasamy Kalimuthu表示，涡轮机出现后，渔获量大幅减少。同时，他承认没有证据证明两者存在这种关联。他说，渔民认为旋转叶片投下的阴影可能会将鱼群从浅水区吓走。其他渔民还将来自印度拖网渔船的竞争列为收入下降的原因之一。

佩萨莱当地渔业合作社负责人A. Stanislas Peries表示，此前渔民每天最多可赚取5000卢比，约合15美元，而如今收入勉强超过1000卢比。

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关于洪涝的说法

其中一个村庄的居民Benedict Mary Vigilia称，混凝土基础和用于修建通行道路的沟渠阻碍了雨水流入大海。她表示，在季风降雨期间，村里的积水可涨至腰部，损坏房屋和农作物，并危害牲畜，居民也无法再饮用井水。

能源部长Anura Karunathilaka表示，当局正在开展可行性研究，以评估可能缓解洪涝情况的措施。斯里兰卡计划到2030年使70%的电力来自可再生能源，其中包括风能。

在Mannar Citizens' Committee主席、天主教神父S. Marcus的倡议下，居民已就该项目向斯里兰卡法院提交了两项申诉。当地社区代表强调，他们并不反对可再生能源本身，但反对在曼纳尔半岛专门部署新的涡轮机。

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