10月26日，新加坡宣布了一项为期五年的能源基础设施发展计划，以满足不断增长的电力需求。该计划包括投运五座燃气发电站、扩建电网、提升储能能力以及制定新的太阳能发电目标，Channel NewsAsia报道。

根据新加坡能源市场管理局的数据，8月的电力峰值需求为8.6吉瓦，到2031年可能增至9.9至13吉瓦。当局将此归因于半导体制造业、数据中心的发展以及电动交通工具的普及。

新发电站和电网

2026年至2031年期间，该国将有五座新的天然气发电站投入运行。这将使发电能力在目前约12吉瓦的基础上增加约26%。监管机构还在评估增建燃气发电站的提议，这些电站可能在2032年前投入运行。

新加坡计划在2025年至2029年投入最多53亿新加坡元扩建电网——是此前五年的11倍。到2031年，计划建设七座新的输电变电站；到2030年，高压电缆网络长度预计将从约7700公里增至9100公里。

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太阳能和储能

当局设定了新的太阳能部署目标：到2035年达到4吉瓦峰值容量。目前，新加坡已安装2.3吉瓦峰值太阳能容量，此前的目标是在2030年前达到3吉瓦。太阳能板计划安装在建筑屋顶、水库和闲置地块上。

与此同时，能源、贸易和工业部长陈诗龙指出，即使加快发展，太阳能在2050年也只能满足该国预计电力需求的最多10%。到2030年，储能系统的总容量将从约350兆瓦时提高至超过1吉瓦时。

新加坡也在发展低碳电力进口。Sembcorp Utilities已获得有条件批准，可进口1.3吉瓦电力，其中包括由越南海上风电场和马来西亚太阳能电站生产的电力。该公司正努力在2035年前根据该项目开始进口电力。

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