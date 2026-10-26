新加坡初步估算，其地热资源潜力超过该国年度用电量的60倍。据亚洲新闻台援引新加坡能源市场管理局（EMA）的消息，这一结果来自一项全国性地球物理调查。

深度达10公里的资源

这项非侵入式研究于2024年至2026年间进行。研究发现，在数公里深处存在高温地热资源，可能适合用于发电。新加坡目前的年用电量约为60太瓦时。

研究涵盖了深度达10公里的资源。由雪佛龙、Metatek Group和Surbana Jurong参与的一个财团采用两项非侵入式技术，建立了该国的三维地质模型和热资源模型。该财团还评估了较浅深度低温资源的可用性，这些资源可能可通过热泵和吸收式制冷机用于工业供热和制冷。

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下一阶段评估

EMA计划继续开展研究，以核实对技术潜力的初步估算，并确定实际可开采的地热能规模。该机构委托由Surbana Jurong和GLJ Ltd组成的财团研究使用新一代地热发电站的可行性。这项研究应在今年年底前启动，并将持续约15个月。

研究将涵盖安全性、技术可行性以及地热能生产成本等问题。能源、贸易和工业部长陈诗龙指出，未来发电规模将取决于资源开采的成本和技术可行性、深钻技术的发展，以及高密度城市开发的限制。该国尚未就部署地热能源作出决定。

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