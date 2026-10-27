新加坡委托开展三项核安全研究——Channel NewsAsia

新加坡国家环境局委托开展三项研究，旨在加强该国在核安全、监管和环境保护领域的能力。这些工作是为计划于2027年进行的国际原子能机构核基础设施综合评估第一阶段做准备的一部分，Channel NewsAsia报道。

将研究什么

这些研究将涉及核设施的国际规范和环境标准、国际核安全标准与要求，以及核电站可能对环境造成的影响。研究将由Enconet Consulting、AtkinsRealis Singapore和Environmental Resources Management (S)开展。

新加坡能源市场管理局（EMA）还任命了一个咨询小组，为该国2027年接受国际原子能机构评估做准备。该小组将涵盖技术和经济问题，包括核安全与安保、核能的法律和监管框架，以及采购和管理系统等组织问题。EMA将在2026年底前任命第二个技术顾问小组。

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与菲律宾的合作

陈诗龙部长表示，新加坡和菲律宾已同意探索核能领域的合作机会。他指出，亚洲和东南亚国家需要满足其经济体不断增长的能源需求，加强能源安全，并朝着净零排放目标迈进。

部长表示，核能是一项有前景的解决方案，但建立核计划需要进行全面准备——从专业人才培养和融资，到立法、监管框架和产业发展。国家环境局强调，新加坡政府尚未就该国部署核能作出决定。

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