黑海石油运输保险费用升至250万美元——OilPrice

在保加利亚，近几个月来，经黑海运输石油的船舶保险费用已从每艘约20万美元升至250万美元。这增加了原材料运输成本，并加大了该国燃油价格的压力，OilPrice报道，并援引保加利亚卢克石油一名经理的话称。

卢克石油驻保加利亚特别商业经理叶夫根尼·西梅奥诺夫向保加利亚国家电视台表示，在船只和港口基础设施多次遭袭后，商船航运面临的风险上升，导致费用上涨。按他的估计，保险成本增加了12.5倍，即每艘船增加230万美元。

航运风险

9月，伦敦海事保险市场将高风险区域内航次的申报要求扩大至整个黑海流域。与此同时，在保加利亚、罗马尼亚、格鲁吉亚和土耳其领海内的航次不受这些要求约束。路透社报道，战争保险保费为期七天的海上航行增加了数十万美元成本。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

10月6日，无人机在保加利亚专属经济区袭击了两艘商船。悬挂多哥国旗的Alfa Watan号沉没，悬挂帕劳国旗的Able号受损。Able号全部18名船员获救。保加利亚当局尚未确定袭击由谁实施。Alfa Watan号沉没后，叙利亚要求进行独立调查，因为10名船员失踪，其中包括9名叙利亚人。

运往布尔加斯的供应

布尔加斯炼油厂继续接收石油货物。西梅奥诺夫表示，该企业没有遭遇供应取消，并且原材料供应可维持至12月初。

西梅奥诺夫还支持保加利亚取消柴油出口限制的决定。他认为，禁止向国外出售剩余产品可能迫使炼油厂因储存设施被填满而减少石油加工量。他指出，该企业生产的柴油多于保加利亚的消费量，而出口限制也可能影响汽油、航空燃料和其他石油产品的产量。

关注我们在