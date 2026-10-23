加拿大石油公司Strathcona Resources希望从不列颠哥伦比亚省北部海岸向亚洲市场每日出口最多25万桶原油。为此，该公司提议通过铁路将石油运往鲁珀特王子港的新建海运出口码头，OilPrice报道。

向加拿大政府提出的建议

Strathcona董事长亚当·沃特罗斯向彭博社表示，公司计划最早于下周向加拿大总理马克·卡尼领导的政府提出这项建议。沃特罗斯估计，供应可能在两年内开始。这比拟议中新建通往太平洋海岸的输油管道快得多，后者预计最早也要到2030年代初或中期才能投入运营。

加拿大目前将约90%的石油出口运往美国。报道指出，卡尼政府希望在与华盛顿的贸易紧张关系背景下减少这种依赖。

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油轮禁令构成的障碍

为实施该计划，Strathcona需要获得联邦油轮禁令的豁免。贾斯廷·特鲁多政府于2019年通过的《油轮暂停法》（Oil Tanker Moratorium Act）禁止载有超过1.25万公吨原油或持久性石油产品的油轮在不列颠哥伦比亚省北部海岸装卸货物。7月，马克·卡尼确认了他对这一禁令的支持。

沃特罗斯认为，鲁珀特王子港已经具备部分必要基础设施，因为该港处理通过铁路运送的丙烷。Strathcona也拥有铁路运输石油的经验：该公司通过位于阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的码头，每日向美国墨西哥湾沿岸运输最多8万桶石油。

不列颠哥伦比亚省省长戴维·伊比、环保组织以及众多沿海原住民社区反对取消这一禁令。如果该项目获批，这座日处理能力25万桶的码头将使加拿大从不列颠哥伦比亚省海岸出口石油的现有规模增加近50%。

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