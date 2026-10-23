比利时一家法院撤销了对西班牙国有空中导航公司Enaire价值7576万欧元资产的扣押。该扣押源于与国际投资者就被取消的可再生能源补贴产生的争议。裁决还要求美国基金Blasket Renewable Investments LLC支付诉讼费用，Politico报道。

扣押Enaire资金

2025年6月17日，Blasket在比利时法院获得命令，扣押了属于Enaire的7576万欧元。该公司从总部位于布鲁塞尔的组织Eurocontrol获得付款；该组织向航空公司收取空中导航费用并分配这些资金。这使得西班牙的国家资金得以在比利时被冻结。

在诉讼争议后，西班牙于2026年5月4日缴存了75,759,538欧元。马德里对先前的裁决提出上诉，欧盟委员会站在西班牙一边。比利时政府也表示，这项扣押违反欧盟法律。

补贴争议

这场冲突可追溯至2013年，当时首相马里亚诺·拉霍伊政府削减了可再生能源补贴，以降低电力成本。根据2007年规定投资西班牙风能和太阳能项目的投资者，向国际仲裁提起申诉。

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隶属于世界银行集团的国际投资争端解决中心在多起案件中作出了不利于西班牙的裁决。仲裁裁决总额约为20亿欧元。2019年，一个仲裁庭命令西班牙向RREEF基金支付5960万欧元，以及利息和费用。

Blasket收购了大部分债权，包括RREEF案，并试图通过扣押西班牙在不同国家的资产来寻求强制执行裁决。西班牙坚持认为，它无法进行此类付款，因为欧盟委员会认为这些付款属于非法国家援助。欧盟法院还裁定，《能源宪章条约》不适用于欧盟投资者与欧盟成员国之间的争端。

投资者同时在英国、美国、德国和澳大利亚推进案件。比利时法院的裁决加强了西班牙在仲裁裁决执行争议中的立场，至少在欧盟范围内如此。

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