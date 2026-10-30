世界银行与离网太阳能行业协会GOGLA联合发布的一份报告称，离网太阳能系统是为至少3.98亿仍无法获得电力的人提供电力的最便宜方式。OilPrice报道。

融资需求

报告估计，要在2027—2030年期间为这些人提供可靠的离网供电，需要114亿美元投资。其中，每年13亿美元应为补助金和补贴，以确保系统的可负担性；每年另有16亿美元应来自股权、债务融资和应收账款融资。

该文件将离网太阳能视为永久性基础设施，而不是在集中式电网到来前的临时解决方案。这类系统被家庭、企业和生产设施使用。调查数据显示，购买四年或更长时间后，95%的客户拥有仍可正常使用的家用太阳能系统。

市场增长

使用离网太阳能产品——家用系统、水泵、发电机和灯具——的人数在两年内增长了26%，从1.18亿增至1.49亿。GOGLA追踪的公司提供了21.9万个就业岗位，而该行业的总就业人数在2021—2025年间增长了29%。

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报告称，740万人将离网太阳能用于微型企业和其他创收活动。作者估计，这在15年内带来280亿美元的额外收入和节省。

非洲、印度和巴基斯坦

在撒哈拉以南非洲国家，肯尼亚、尼日利亚和赞比亚占2025年所有家用太阳能系统销售额的47%。在肯尼亚，2023—2025年的销售额增长了61%，约达240万台。同时，高昂的前期成本仍是较贫困家庭面临的主要障碍。

OilPrice还指出，中国太阳能电池板成本降至每瓦12美分，正在推动该技术的普及。预计非洲将在2026年安装创纪录的17吉瓦太阳能装机容量；截至2026年7月31日，印度的太阳能装机容量达到164.59吉瓦。

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