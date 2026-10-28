世界银行将巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省水电和可再生能源发展项目实现目标的进展评为中度不满意。该行认为，这笔7.27亿美元贷款的总体风险为重大，《黎明报》报道。

实施评估

与此同时，世界银行将该项目实施的总体进展评为中度满意。该行指出，政治和治理以及技术设计领域存在中度风险。该行将宏观经济风险、机构能力问题、受托责任问题以及环境和社会因素列为重大风险。

应政府请求，世界银行对该项目进行了重组，以使其范围和融资与实施优先事项相一致。根据该行的数据，项目实施已加快步伐：Gabral-Kalam水电站已开始建设工作，土地征购和机电设备采购工作正在推进。

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融资和设施

该融资方案于2020年9月24日获批，项目计划于2027年11月30日前完成。该方案包括用于水电和可再生能源发展的5.94亿美元、用于环境和社会管理的5900万美元、用于机构强化和实施支持的5500万美元，以及约1500万美元的融资费用。

在2020年9月生效的2亿美元市场贷款中，已拨付395万美元，不到该金额的2%。在2.4亿美元优惠贷款项下，已拨付3400万美元，约占其总额的14%。

该项目包括一座装机容量为88兆瓦的Gabral-Kalam径流式水电站，预计每年发电339吉瓦时。项目还 предусматривает河流流域的梯级开发、为装机容量157兆瓦的Madyan水电站及斯瓦特河上的其他设施提供融资，并在水电设施上安装漂浮式或地面式太阳能光伏系统。

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