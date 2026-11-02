能源公司TotalEnergies在其年度预测中预计，石油产品需求将在2035年至2040年间达到峰值，随后将开始逐步下降。OilPrice报道。

该公司预测，在整个2030年代，石油产品需求将大致维持在同一水平。TotalEnergies首席可持续发展官奥雷利安·阿梅尔表示，若电动汽车销量继续增长，需求下降的速度可能会更快。

调整此前预测

2025年11月，TotalEnergies预计，在当前趋势下，石油需求到2040年将增长近5%，达到每日1.08亿桶，至2050年将降至每日9800万桶。当时，该公司尤其提及美国部分取消“绿色”补贴、液化天然气项目获得新许可、亚洲燃煤电站投运，以及电动汽车销量增长放缓。

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一年前，TotalEnergies预测石油需求将在2030年后达到峰值。

电动汽车和生物燃料

该公司在新报告中指出，与美国和以色列同伊朗的战争相关的能源危机可能加速能源转型。TotalEnergies注意到亚洲、拉丁美洲和欧洲的电动汽车销量增长，以及对掺混生物燃料提出了更高要求。

根据文中引用的国际能源署估计，2026年全球电动汽车销量可能约为2300万辆，占所有新车的近30%。第一季度，此类汽车销量在欧洲增长约30%，在不包括中国的亚太地区增长80%，在拉丁美洲增长75%。上半年，仅配备汽油发动机的汽车在全球新车销量中的占比首次降至50%以下，达到49%。

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