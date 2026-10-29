贸易公司Trafigura与德国国有进口商Securing Energy for Europe（SEFE）签署了一项新的五年期天然气供应协议。根据合同，Trafigura将从其全球资源组合中供应超过150太瓦时的天然气，OilPrice报道。

新的供应量

新协议下的首批供应计划于2026年11月1日进行。年供应量将为30太瓦时，而将于10月底到期的合同规定每年约23太瓦时。

为支持该合同，Trafigura签署了一项为期五年、金额15亿美元的信贷协议。该协议部分由德国政府根据Untied Loan Guarantee计划提供担保，该计划由Euler Hermes Aktiengesellschaft管理。该计划旨在确保向德国长期供应战略商品。

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冬季前的天然气储备

SEFE首席商务官弗雷德里克·巴尔诺表示，这一合作伙伴关系增强了公司从广泛来源采购天然气的能力，并维持面向德国和欧洲客户的可靠供应。

根据Gas Infrastructure Europe的数据，截至10月28日，欧盟天然气储气库的填充率为75%。德国储气库的填充率略低于62%，其储气库规模位居世界第四。德国最大的天然气进口商之一VNG在上月底表示，尽管库存水平较低，但由于进口能力多元化，该国没有出现天然气短缺。

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