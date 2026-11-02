受美国与伊朗可能取得外交突破的希望推动，油价周一跌逾3%。据The National报道，美国总统唐纳德·特朗普希望在考虑恢复军事打击之前，给予与德黑兰的外交更多时间。

报价下跌

在早盘交易中，截至阿联酋时间7时55分，作为全球约三分之二原油定价基准的布伦特原油报每桶110美元。美国西得克萨斯中质原油跌至每桶100.90美元。

Axios援引消息人士报道，特朗普在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的电话交谈中表示，打算给予与德黑兰的外交更多时间。美国国务卿马尔科·鲁比奥周六表示，尚未作出恢复打击的决定，特朗普更倾向于通过外交解决问题。

CBS News也报道称，特朗普认为，美国将很快“以这样或那样的方式”结束与伊朗的战争。该电视台称，他是在周日爱荷华州的一场竞选集会前作出这一表态的。

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波斯湾紧张局势

彭博社报道称，伊朗代表团周六在卡塔尔与调解人举行会谈。与此同时，该地区的石油供应风险依然存在：英国海事贸易行动机构周日收到报告称，一艘船只在霍尔木兹海峡遭炮弹击中。

此前于周五，一艘液化天然气运输船遭到袭击。该机构还报告称，沙特阿拉伯海岸附近、拉斯海夫吉以东的另一艘船只遭到打击。

上周，布伦特原油和WTI原油均上涨约0.8%；按月计算，两者分别上涨约15%和12%，达到4月以来的最高水平。瑞银预计，由于中东供应不稳定和地缘政治不确定性，布伦特原油将在年底维持在每桶110美元附近。

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