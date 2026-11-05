孟加拉国首都达卡的零售商Dongjin Group Bangladesh近几个月太阳能设备销量同比增长50%。长期停电和电网供电成本上升正在推动需求，《日本时报》报道。

今年，孟加拉国一些地区的计划停电每天长达18小时。这个人口约1.8亿的国家面临来自卡塔尔的液化天然气供应减少，卡塔尔此前是其主要LNG供应国。为弥补短缺，孟加拉国以大约是与卡塔尔合同价格三倍的价格在现货市场购买LNG，这迫使能源公司提高电费账单。

面板和电池需求

在达卡的卡普坦巴扎市场——该国最大的太阳能设备销售中心之一——超过30家销售点报告需求增长。买家既包括家庭，也包括需要在断电期间维持生产运转的工业企业。

据店主介绍，由于价格和可靠性，中国企业晶科能源和隆基绿能科技的面板最受欢迎。一块功率为750瓦的面板，据销售商称足以满足一个家庭的需求，售价约为1.5万塔卡，即121美元。同时，加装电池和配套设备会使初始成本增加数倍。Dongjin Group Bangladesh代表蒙朱·侯赛因认为，对普通家庭而言，这些成本可在10年内收回。

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3月至9月期间，孟加拉国从中国进口的太阳能设备和电池同比增长逾一倍，约达1.4亿美元。9月，当局还降低了这类设备的进口关税。

对工业的限制

据《日本时报》援引的一家当地媒体报道，孟加拉国政府计划到2030年将可再生能源在发电结构中的占比提高至20%，到2040年提高至30%。去年，这一比例为2.5%。

与此同时，对于部分工业而言，太阳能发电无法完全替代化石燃料。特别是，纺织和服装企业使用燃气锅炉生产染色和加工织物所需的蒸汽。纺织企业Mosharaf Group董事长莫沙拉夫·侯赛因指出，太阳能电池板能发电，但不能为工业锅炉产生蒸汽。

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