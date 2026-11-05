澳大利亚堪培拉启用了澳大利亚首都领地最大的储能系统。据澳大利亚广播公司新闻报道，位于塔格拉农区以南威廉斯代尔的该综合设施，可在必要时于用电高峰期连续两小时满足堪培拉最多三分之一的电力需求。

该设施由136个Tesla Megapack 2电池模块组成，并合并为12个集电组。该系统功率为250兆瓦，可快速储存最多500兆瓦时的电力，随后将其输送至电网。

该综合设施将如何运作

这些电池接入了运营商Evoenergy的基础设施。在需求较低时，它们储存剩余电力，其中包括风能和太阳能产生的电力。当需求上升时——例如在炎热的傍晚或工业活动活跃期间——系统会将储存的能源输送至电网，从而减轻电网负荷。

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Eku Energy政策总监雷切尔·伦德尔表示，该系统每天可储存和输出最多500兆瓦时的能源。与此同时，该公司首席运营官汤姆·贝斯特强调，由于该综合设施在开放市场上运营，因此并不保证降低家庭电费。

与政府达成协议的条件

该项目是澳大利亚首都领地政府与私营公司Eku Energy之间的合作项目。该公司设计、建造并拥有该电池系统。根据运营协议，政府将在15年内分期向Eku Energy支付3.68亿美元。

作为回报，该领地有权获得该电池综合设施向电网售电所获净收入的50%。澳大利亚首都领地首席部长安德鲁·巴尔表示，他预计该项目将为该领地带来积极的财务结果。该项目最初计划于2025年完工，随后期限被推迟至2026年初，但该设施在更晚时候才投入运营。

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