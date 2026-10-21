自2024年10月以来，墨西哥联邦安全部队因与燃油盗窃有关的违法行为拘留了2539人。负责碳氢化合物事务的能源部副部长胡安·何塞·比达尔·阿马罗在总统克劳迪娅·辛鲍姆的晨间新闻发布会上表示，Mexico News Daily报道。

查获的燃油和被关闭的企业

这名官员表示，当局还查获了5572辆用于运输燃油的车辆，以及1.737亿升燃油。他称，这些数据表明，在打击燃油市场非法活动方面取得了进展。

当局因无必要许可销售燃油而关闭了2224家企业。此外，2032座加油站因未能妥善监控加油机的燃油加注量而被罚款。180家公司因涉嫌参与燃油走私而被从获授权进口商名册中除名。

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对美国天然气的立场

辛鲍姆还表示，墨西哥未达成任何协议，也未作出从美国购买更多天然气的承诺。她确认，华盛顿曾提出这一问题，其背景是美国总统唐纳德·特朗普政府希望减少双边贸易中的贸易逆差。

总统表示，墨西哥政府的目标是扩大国内天然气产量，特别是为新的联合循环发电站提供供应。与此同时，她指出，如果无法在国内生产所需数量，墨西哥将不得不从其他来源寻找供应。

与美国的关系

总统积极评价了美国驻墨西哥大使罗纳德·约翰逊在取消美国对从墨西哥城国际机场和费利佩·安赫莱斯机场开通赴美新航班限制方面提供的帮助。她承认，与这名外交官就其一些公开言论存在分歧，但强调，墨西哥寻求在其主权得到尊重的前提下与美国保持尽可能良好的关系。

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