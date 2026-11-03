密歇根州选民周二正在审议两项旨在限制大型能源公司影响力的公众倡议。全州范围的第2号提案将禁止受监管的燃气和电力公用事业公司进行政治捐款；安娜堡则在投票决定是否成立一家市属电力公司，该公司可能取代DTE Energy。据《卫报》报道。

限制政治捐款

第2号提案还将适用于拥有金额超过25万美元政府合同的公司。该倡议将禁止的不仅是公司自身进行政治捐款，还包括其高管、直系亲属以及与这些企业有密切联系的其他人士。

反对这些限制措施的组织Protect MI Free Speech表示，该提案可能与美国最高法院在“联合公民”案中确立的言论自由保障相冲突。该倡议的发起者则认为，其设计能够经受司法挑战，因为它适用于所有拥有大型政府合同的公司，而非仅限于能源行业。

根据最近的一项民调，该州71%的受访者支持这项禁令。Michiganders for Money Out of Politics执行委员会联席主席克里斯蒂·麦吉利夫雷表示，在最近一届会议期间，93%的州立法者都从能源行业获得过资金。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安娜堡的市政电力网络

当地的E提案 предусматривает成立一个委员会，负责指导建立市属电力公司。要使其取代DTE Energy成为电力供应商，仍需进行一次投票。

该项目的支持者将其与民众对停电、电价以及DTE在清洁能源方面做法的不满联系起来。DTE Energy和Consumers Energy为约80%的密歇根州用户提供服务。联邦数据显示，该州经常位列美国停电频率和持续时间最差的州之列。

安娜堡市政府本周提起诉讼，称成立新的供应商需要全面修订城市章程，而不是对其进行修正。Ann Arbor for Public Power不同意这一立场。该组织执行董事布赖恩·盖林格表示，密歇根州总检察长已得出结论，认为作出修正即可。如果两项倡议中的任何一项获得批准，预计将出现法律纠纷。

关注我们在