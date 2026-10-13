德国在320华氏度下测试高温热泵——OilPrice

德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 ISE 的团队在320华氏度下测试了高温热泵。在实验室测试装置上，它们为工业应用生产热水和蒸汽。正如OilPrice报道的那样，这项技术被视为在减排困难的行业中替代煤炭产生热量的一种可能方式。

用于工业设备的数据

研究人员正在不同条件下测试该装置，其中包括采用不同的热源。收集到的数据可帮助制造商设计适用于高温、较大负荷和多变运行条件的热泵及热交换器。

热泵可以从环境空气、土壤的地热、水或企业的余热中获取热能。随后，系统提高温度，并将热量传递到需要的地方。在弗劳恩霍夫 ISE 正在测试的模型中，丁烷被用作制冷剂。该模型配有用于使制冷剂在闭合回路中循环的压缩机，以及用于提取和传递热能的热交换器。

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替代煤炭产生的热量

大多数常见热泵面向住宅和商业建筑，运行温度较低，并提供供暖和制冷。弗劳恩霍夫 ISE 的测试涉及工业热能；据 OilPrice 评估，此类技术有可能主要在目前依赖煤炭的工艺中替代这类热能。

测试装置的试验结果可能有助于开发排放更低的工业流程。高温热泵被视为生产设施脱碳的工具之一，对于这些设施而言，仅升级建筑供暖系统是不够的。

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