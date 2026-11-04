德国轻质取暖燃油消费量下降超过38%——《明镜周刊》

2026年1月至9月，德国轻质取暖燃油消费量同比下降超过38%。由于价格高企，消费者减少了库存，仅额外购买少量燃油，据《明镜周刊》报道，该刊援引德国能源平衡工作组（AGEB）的数据。

总体能源消费正在下降

AGEB预测，与前一年相比，德国2026年全年能源消费总量将下降近3%。该工作组估计，与能源消费相关的二氧化碳排放量将减少近4%。

该预测基于本年前九个月的数据。在此期间，德国能源消费量较2025年同期下降3.6%。专家将下降归因于经济增长动力疲弱以及能源价格大幅上涨。

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石油产品消费量下降

1月至9月，石油产品消费总量下降超过12%。汽油需求下降4%，柴油需求下降超过9%，航空燃油需求下降3%。化学工业原料供应量减少约5%。

与此同时，天然气消费量增长0.8%，硬煤消费量增长超过8%。发电厂的煤炭使用量增长7.2%，冶金工业的煤炭消费量也略有增加。可再生能源指标增长5.7%。

九个月内，可再生能源在德国能源消费总量中的占比为22.5%，而一年前为20.5%。石油、天然气和煤炭合计占能源消费量的75.5%。在此期间，该国出口的电力多于进口，净额为1.9太瓦时。

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