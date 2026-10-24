巴基斯坦能源部要求配电公司仅通过集中式在线门户，为查明的电力消费违规行为开具账单。当地工作人员或SDO手动和酌情处理此类账单的做法已被禁止，据《快报论坛报》报道。

联邦能源部长萨达尔·阿瓦伊斯·艾哈迈德·汗·莱加里在伊斯兰堡与配电公司董事会举行的会议上宣布了这一决定。他表示，消费者今后将不再收到错误或任意确定的账单。

在线处理与监督

所有此类账单必须通过由PITC开发的集中式门户处理。开具手动账单将被视为严重违纪行为，可能导致内部调查，并对相关官员和员工实施严厉制裁。

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部长强调，打击盗窃电力仍是优先事项，但不允许给消费者造成无根据的经济负担。公司董事会和客户服务委员会将每月审查此类收费征收的准确性、透明度和合法性。

有关电表的变更

能源部还必须在未来几天内提交对《消费者服务手册》的拟议修正案。修正案规定，故障或烧毁的电表应立即更换，或最迟在两个计费周期内更换。拟将这一期间的平均计费限制为两个月。

如果确认电表运行速度低于或高于正常水平，拟将收费或退款限制在此前两个计费周期内。对于一般类别消费者非法用电的计费期，拟设定为三个周期；最长时限为已登记消费者六个月、未登记消费者12个月。

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