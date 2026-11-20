随着石油加工量的减少，俄罗斯联邦的燃油供应形势日益严峻。这不仅可能影响国内市场，还会波及石油产品的出口。

由于乌克兰对炼油厂发动了新一轮袭击，俄罗斯联邦越来越多的地区开始对加油站的汽油和柴油销售实施限制。

据业内消息人士透露，受袭击影响，自10月底以来，俄罗斯炼油厂的总炼油量已减少45%。 “黑色黄金”加工量的下降也可能影响全球市场的供应，并限制莫斯科履行向美国及其他国家出口柴油协议的能力。

报道指出，被俄罗斯暂时吞并的乌克兰克里米亚半岛已成为受灾最严重的地区之一。 早在乌克兰本周发动一系列打击——导致克里米亚大桥上的一段公路瘫痪——之前，该地区就已经实施了燃油配给制。

据克里米亚塞瓦斯托波尔地区所谓“州长”米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫称，自11月10日起，多家加油站对汽油的销售限制为每辆车仅限加满一箱，以及20升的油桶装。 他表示，采取这些措施是为了防止人们用油桶一次购买数百升汽油，这会导致排队现象，并妨碍其他人购买燃油。

此外，据当地政府消息，西伯利亚城市托木斯克自上周起将汽油和柴油的销售量分别限制在30升和50升。

11月19日，位于莫斯科东南770公里处的奔萨市将每辆车的汽油购买限额设定为50升，柴油购买限额设定为200升。 据路透社报道，至少还有其他六个地区在11月初实施了限制措施。

俄罗斯民众正大规模抢购汽油，而当局将此现象比作苏联时期的香肠短缺。

俄罗斯的燃油短缺限制了货运公司的运营。

由于燃油短缺，俄罗斯已开始优先保障食品的运输

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