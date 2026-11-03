塞瓦斯托波尔实施了严格的供电限制，供电时间表已暂停执行

在被占领的塞瓦斯托波尔，供电状况急剧恶化：当局实施了严格的限制措施，而“两小时供电、六小时停电”的轮流停电计划也未能得到落实。 在被占领的克里米亚其他城市和居民点，也记录到了停电现象。

塞瓦斯托波尔占领当局负责人米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在致市民的声明中通报了这一情况。

“昨晚，塞瓦斯托波尔市外的能源基础设施设施再次遭到袭击，”他透露。

据他介绍，该市大部分电力来自其他地区。因此，设施受损的后果立即波及了塞瓦斯托波尔的电力供应。目前已实施限电措施。

“遗憾的是，在当前形势下，甚至无法维持‘2天供电、6天停电’的轮换计划。由于供电量不足，无法保障这种供电模式，”这位占领当局负责人承认道。

他还表示，该市已成立应急指挥部。

“请大家理解这一情况，并关注官方公告，”他呼吁塞瓦斯托波尔市民。

网络上还有消息称，辛菲罗波尔及周边地区、阿尔乌什塔、叶夫帕托里亚、费奥多西亚、萨卡以及其他城市和村庄均处于停电状态。

此前，由于主干电网受损，被占领的克里米亚地区已限制用电。 塞瓦斯托波尔的供电将按照“2对6”的轮换表进行——供电两小时，随后停电六小时。

据《卫报》报道，克里米亚在遭受袭击后已限制供水和供电。



大规模停电席卷了被占领的克里米亚。

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