尼日利亚东南部埃努古州的 Mainpower Electricity Distribution Limited（MEDL）宣布计划停电六天，时间为11月5日至10日。接入33千伏UNN、SUMAS和Orba线路的社区预计每天9:00至17:00将出现供电中断。

据Premium Times Nigeria报道，尼日利亚输电公司（Transmission Company of Nigeria）的技术团队将对恩苏卡一座变电站的部分设备进行维护。MEDL发言人埃梅卡·埃泽表示，这项工作对于提高供电的可靠性和质量是必要的。

哪些地区将受到限制影响

停电将影响包括Ukopi、Opi-Agu、Eha-Alumona、Orba Town、Obollo-Afor、部分Obollo-Eke、Enugu-Ezike、Ibagwa、Nkalagu-Obukpa、Okpaligbo、Iheaka、Edem-Ani、Uzo-Uwani、Obimo、Nkpolugu、Lejja、Nguru、Aku和Ogbede在内的地区。名单还包括位于恩苏卡的尼日利亚大学、Ogige主市场，以及Odim Gate、Nkpor、Nru和Ede-Oballa地区。

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上述社区位于Nsukka、Udenu、Uzo-Uwani、Igbo-Eze North、Igbo-Eze South和Igbo-Etiti地方政府区域。

供电中断的原因

MEDL还解释称，该州大部分地区近期供电减少，是由于发电量下降以及电力系统频率偏低。该公司表示，因此尼日利亚输电公司实施了负荷限制，影响了MEDL可供配电的电量。

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