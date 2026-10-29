美国干天然气产量在2026年可能增至创纪录的每日1122亿立方英尺，而2025年为每日1076.4亿立方英尺。根据美国能源信息署的预测，2027年该指标将达到新的高点——每日1161.3亿立方英尺，OilPrice报道。

LNG需求和数据中心

产量增长与液化天然气出口增加、液化能力扩张，以及数据中心用电的国内需求上升有关，其中包括人工智能发展带来的需求。

美国能源信息署指出，新增天然气供应量来自二叠纪盆地，那里天然气与石油一同开采。运营商也在海恩斯维尔盆地扩大生产，该盆地靠近LNG终端和大型工业天然气消费者。

2026年上半年，美国LNG出口平均为每日174亿立方英尺。这比2025年同期高出23%。出口能力的增长帮助出货量达到自十年前美国开始出口LNG以来的最高速度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

价格预测和EQT交易

EIA估计，产量增加将超过LNG出口的增幅。因此，2027年Henry Hub天然气平均现货价格可能为每百万英国热量单位3.16美元，比2026年低9%。

在需求增长的背景下，美国天然气生产公司也在整合业务。EQT Corporation和Range Resources已达成最终合并协议：EQT将以换股方式收购Range。预计该交易将打造美国领先的天然气公司，合并后的企业总价值将超过500亿美元。

在宣布该协议后，EQT将其2026年产量预测上调约900亿立方英尺天然气当量，同时将年度资本支出预测下调2500万美元。Range Resources表示，其第三季度天然气产量同比增长11%。

关注我们在