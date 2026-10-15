9月卡奇湾记录82次油轮间转运——The National

9月，印度西海岸附近的卡奇湾进行了82次油轮间货物转运，相当于每日约68万桶。其中约65%为成品油，其余为原油。正如The National报道所称，由于波斯湾出口航线拥堵和风险，相关作业正进一步向东转移。

霍尔木兹海峡附近的拥堵

根据Vortexa的数据，富查伊拉和苏哈尔附近的转运区以创纪录的规模运行，并出现了与运营限制相关的延误。生产商将石油经由霍尔木兹海峡运输，随后在海峡之外转运至超级油轮。由于排队和航线更长，船舶发生延误，成本也在上升。

Rystad Energy估计，自9月以来，每天有500万至700万桶原油被转运至超大型油轮。这占通过霍尔木兹海峡总流量的60%至70%。包括等待时间在内的完整周期现在超过一周，而在冲突开始时为五至六天。

韩国、印度、中国和日本接收了在卡奇湾转运货量的近70%。根据Kpler的数据，9月底，一批200万桶的Saudi Arab Medium原油于9月9日在拉斯坦努拉装载，随后被转运至油轮Front Forth。该货物运往韩国S-Oil公司的温山炼油厂。

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面向亚洲买家的折扣

没有绕过霍尔木兹海峡出口路线的伊拉克，提供的Basrah Medium原油折扣为每桶34.50美元，Basrah Heavy原油折扣为每桶37美元。根据Rystad的数据，8月这两个等级原油的折扣低于30美元。Saudi Aramco将面向亚洲买家的11月Arab Light价格定为比Oman/Dubai均价低每桶3至5美元，这是自2020年以来最大的折扣。

QatarEnergy也将11月价格下调了3美元：Qatar Marine的报价比Oman/Dubai均价低8美元，Qatar Land则低7.50美元。与此同时，Adnoc凭借可通过管道将Murban原油运往富查伊拉、无需穿越霍尔木兹海峡而具有优势。9月底，该等级原油相对Dubai掉期的溢价最高达到每桶26美元，随后降至约15美元。

海峡外的供应

Adnoc、Aramco、伊拉克和卡塔尔提供在霍尔木兹海峡外转运的供应，科威特也采取了类似做法。这些条件使买家无需派遣自己的油轮穿越海峡即可接收货物。Aramco已出售超过6000万桶石油，用于在苏哈尔附近转运并于9月和10月交付；该公司正就明年的合同进行谈判，装货地点位于霍尔木兹海峡之外。

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