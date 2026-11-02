反对核伊朗联盟（United Against Nuclear Iran，UANI）表示，悬挂科摩罗国旗的SOGL油轮向中国运送了约50万桶伊朗液化石油气（LPG）。OilPrice援引UANI报道称。

油轮航线

据UANI称，IMO编号为9208227的SOGL船只于8月底在阿萨卢耶港装载了伊朗LPG。该组织称，9月1日，这艘油轮穿越了一条封锁线，并将其描述为美国海上封锁。

UANI表示，9月16日，其租用了一艘支援船，该船航行约100海里抵达马来西亚附近的EOPL锚地。该组织称，其代表在那里拍摄到SOGL正在接受燃料和服务。此后，这艘油轮向北驶往南海，并在中国新州港卸货。

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制裁与UANI的评估

10月8日，美国财政部对SOGL实施制裁，该船被列入该部门认定为影子船队的17艘船只名单。根据美国财政部的数据，这艘油轮归注册于马绍尔群岛的Gravion Maritime Company所有，自2025年9月以来已运输超过200万桶伊朗丙烷和丁烷。

UANI在10月29日的更新中表示，自7月以来，约有9艘装载伊朗LPG的小型油轮成功穿越封锁线。该组织还称，其未追踪到任何一艘在7月12日之后离开阿曼湾并避开美国执法措施的伊朗原油油轮。

马来西亚附近的锚地

UANI的Shelly称，EOPL锚地是伊朗与中国石油贸易的重要枢纽。根据该组织的估算，其“幽灵舰队”名单上的约20艘油轮仍停留在EOPL附近，另有22艘船只抛锚或在更北方航行。UANI还表示，中国目前接收了几乎全部伊朗石油和LPG出口。

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