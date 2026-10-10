飓风“伊萨亚斯”暂时导致美国墨西哥湾海域每日145.8814万桶石油产量停产，占当前产量的71.51%。每日12.6亿立方英尺的天然气产量也被暂停，占该地区天然气产量的58.84%，OilPrice报道。

平台和钻井装置的撤离

根据美国安全与环境执法局的数据，运营商从129座生产平台撤离了工作人员。这几乎占墨西哥湾371座有人值守平台的35%。

此外，11座未配备动态定位系统的钻井装置中有8座被撤离。17座配备动态定位系统的装置中，另有2座被移出风暴路径。

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停产规模迅速扩大

仅在三天前，由于“伊萨亚斯”逼近，每日18.512万桶石油产量被暂停，占海湾产量的9.24%。当时，运营商尚未撤离任何平台或钻井装置。

到周四，停产石油所占比例升至62.89%，即约每日128万桶。在接下来的一天里，无法生产的产量又增加了每日17.6万桶。

该媒体指出，在飓风来临前关闭海上油井并撤离人员是常见做法。恢复运营将取决于风暴过后的检查结果：未受损的平台可在检查后恢复生产，而平台、水下设备、管道或陆上基础设施受损，则可能延长停产时间。

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