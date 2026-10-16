在英国苏格兰，由苏格兰民族党（SNP）领导的政府正准备改变对北海新石油和天然气项目的态度。正如Politico Europe报道的那样，两名不愿具名的苏格兰政府高级官员表示，新的能源战略将对勘探新油气田采取更为支持的立场。

审查能源战略

对新项目是否符合政府气候目标的审查将继续保留。与此同时，苏格兰政府将不再以反对开发新的石油和天然气田为默认立场。

苏格兰政府在2023年能源战略草案中确立了反对在北海开发新油气田的默认立场。Politico Europe的一名消息人士称，该文件已经过时，并表示预计将在夏季前出台的新战略不会包含这种表述。

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SNP的立场与Jackdaw项目

这一政策转变正值英国政府预计将在下周就Jackdaw天然气田作出决定之际。苏格兰政府在为Jackdaw或Rosebank油田等项目发放许可证方面的权力有限，但可以向英国政府施加政治压力。

在阿伯丁举行的SNP会议上，该党通过了一项决议，其中指出，使用国内开采的石油和天然气显然优于进口。Politico Europe消息人士称，这项改变该党官方政策的决议，将在制定新能源战略时得到考虑。

夏季，SNP在阿伯丁的重要议会补选中败给了支持钻探的保守党。在那场选举中落败的SNP候选人理查德·汤姆森在会议辩论期间表示，该党应停止任何认为其支持反对开发新油气田这一默认立场的假设。

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