西澳大利亚州环境监管机构已就位于凯拉拉普、珀斯以南约75公里处的一座870兆瓦燃气电站项目展开公众咨询。据ABC News报道，Keralup Energy Hub能源枢纽由私营公司APA开发。

如果项目实施，这将成为西澳大利亚州最大的燃气电站。其装机容量将超过该州目前最大的在运燃气电站Pinjar，后者的容量为576兆瓦。对现有Kwinana Swift燃气电站的升级预计将使其总容量增至340兆瓦。

Keralup Energy Hub项目包括一座210兆瓦设施，用于未来生产生物肥料，以及一座660兆瓦设施，后者随后将接入西南互联电力系统SWIS。

可再生能源计划

燃气电站项目的公布恰逢西澳大利亚州政府表示，计划在未来五年内将可再生能源产量提高近一倍。能源与脱碳部长安伯-杰德·桑德森表示，她不希望抢在燃气设施的审批程序之前作出判断。

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她表示，SWIS这一该州主要电网中的可再生电力占比将在五年内从40%提高至75%。新增容量计划通过风能和太阳能发电、电池以及燃气来提供。

企业电价预测

州政府表示，如果可再生能源产量不大幅增加，到2032年企业电价可能上涨89%。家庭用户通过政府补贴免受电力成本波动的影响，而企业更容易受到价格不稳定的影响。

当局还宣布，在经历延误后，为当地制造商提供优惠贷款的计划已启动。他们将能够获得最高1500万澳元，用于安装太阳能系统和储能系统，以及升级设备。政府将扩大可再生能源发电与到2050年实现温室气体净零排放的目标联系起来。

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