英国批准开发Jackdaw天然气田——OilPrice

英国政府于10月21日批准开发北海Jackdaw天然气田。该气田位于苏格兰阿伯丁以东约240公里处，归Adura所有，后者是壳牌与挪威国家石油公司Equinor的合资企业。正如OilPrice报道，该决定是在经历数年法律纠纷和政治不确定性后作出的。

法院审理与重新批准

英国当局首次于2022年批准该项目，但该项目在苏格兰爱丁堡的苏格兰最高民事法院受到挑战。法官裁定，运营商必须在环境影响评估中纳入燃烧所开采石油和天然气产生的碳排放。此后，环境批准被撤销，该项目在数年间一直处于不确定状态。

Jackdaw的运营商今年提交了新的环境批准申请。首相表示，开发该气田将有助于保住数百个工作岗位，并在冬季为数百万户家庭提供供暖。项目支持者还认为，国内天然气开采可以减少该国对进口的依赖。

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围绕就业与气候的争议

据能源大臣米娅塔·范布勒称，Jackdaw将创造27个工作岗位，并保留另外273个岗位。Adura委托进行的一项研究估计，放弃Jackdaw及其他北海开发项目，可能在未来十年使英国经济损失近108亿英镑。

环保组织Uplift称，该气田将在约十年内满足英国约2%的天然气需求。与此同时，政府估计显示，在产量峰值时，Jackdaw可能使国内天然气产量增加约6%。Uplift代表强调，这些数字无法消除北海油气行业就业人数的整体下降。

对于规模大得多的Rosebank油田，尚未作出决定。10月中旬，消息人士告诉《卫报》，范布勒倾向于拒绝批准Rosebank。她表示，Jackdaw是面向国内市场的天然气项目，而Rosebank主要面向石油出口，因此应根据该国的气候承诺分别评估每份申请。

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