视频：泽连斯基表示，乌克兰的发电量超过了用电量

总统弗拉基米尔·泽连斯基于11月7日表示，目前乌克兰的发电量超过了国内消耗量。与此同时，由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，电力供应出现了严重短缺。

“目前，乌克兰的发电量超过了用电量，但正是由于俄罗斯对配电站和我们电网的袭击，遗憾的是，基辅以及乌克兰北部、东部和中部地区都出现了非常严重的电力短缺。 我们正在增加维修队伍的数量，并提供所有必要的设备，”泽连斯基表示。

据他介绍，周六针对俄罗斯袭击后的恢复工作进行了大量协调。

总统指出，俄罗斯针对乌克兰的弹道导弹行动仍在持续，并表示，遗憾的是，由于“爱国者”导弹系统短缺，能源和物流领域遭受了重大打击。

“来自第聂伯罗州重建局局长伊万·费多罗夫提交了一份报告——他目前就在该地区——内容涉及俄罗斯袭击造成的后果以及重建所需的时间。第聂伯、克里维里赫以及第聂伯州的其他城镇和村庄。 基辅州和日托米尔州的工作仍在进行中，这些地区对将发电产生的电力输送至城市至关重要，”他说。

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泽连斯基表示，会议还单独讨论了后勤问题。

他还提醒道，俄军正在袭击横跨第聂伯河、连接基辅与扎波罗热的桥梁。

泽连斯基称，俄军曾用朝鲜制弹道导弹袭击了一处关键能源设施。

需要指出的是，第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔表示，过去24小时内，俄军共18次袭击了乌克兰的能源设施。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，在11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅州发动的大规模袭击中，连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站遭到打击。

11月7日夜间，俄罗斯恐怖主义部队破坏了位于基辅州的一处DTEK能源设施。布罗瓦尔斯基区部分地区断电，恢复供电将需要较长时间。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23及S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 这些导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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