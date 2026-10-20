挪威9月天然气产量下降12.6%——OilPrice

挪威9月天然气日产量平均为2.984亿标准立方米，较8月减少12.6%。OilPrice援引挪威海上理事会的初步数据报道。

该国当月碳氢化合物总产量约为每日377万桶油当量，较8月水平低10.4%，也比理事会的预测低4%。

天然气产量低于预测

与8月相比，天然气日产量减少4320万立方米，8月约为3.416亿立方米。9月的结果也比挪威海上理事会预测的每日3.199亿立方米低6.7%。

9月天然气销售量约为90亿立方米，前一个月为106亿立方米。与此同时，天然气产量比2025年9月高5.1%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

产量下降与海上基础设施年度维护季的最后阶段重合。8月底，管道运营商Gassco曾警告，计划中的作业可能暂时将出口能力削减约20%。根据Gassco透明度数据，预计气田和加工设施的总产能减少量可能达到每日约7100万立方米。

石油产量也下降

9月原油日产量平均为173万桶，较8月减少14.5万桶，即7.7%，同比下降8.4%。与此同时，该指标比理事会的月度预测高0.7%。

包括石油、天然气凝析油和液态烃在内的液态烃总产量减少了每日16.8万桶，降至约190万桶。2026年前9个月，挪威碳氢化合物总产量达到约1.817亿立方米油当量，比2025年同期高2.9%。

Gassco于10月1日宣布主要计划维修工作已完成。与此同时，由Shell运营的Ormen Lange气田仍在进行延长停产，预计将使天然气供应每日减少约790万立方米，直至2027年2月1日。

关注我们在