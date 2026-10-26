沙特阿拉伯9月石油产量增长12.2%——OilPrice

沙特阿拉伯9月原油产量较8月增长12.2%，达到每日800万桶。OilPrice援引TradeArabia发布的Al Rajhi Capital Research数据报道了这一消息。

出口恢复

春季和初夏，产量处于低位：由于经霍尔木兹海峡运输石油货物面临困难，所有波斯湾国家的生产商都在削减产量。随后，沙特阿拉伯增加了在海峡外进行的船对船原油转运，并将大部分出口改道经由红海港口延布。

9月，在9月10日输油管道遭袭后，东西输油管道的运营和延布的装运一度暂停两周。尽管如此，产量仍有所增加：该王国开始经霍尔木兹海峡运输石油，并在阿曼湾将通过该海峡的货物转运至其他船只。

经济指标

9月底，布伦特原油价格为每桶103.5美元。该价格加上产量增加，提高了沙特阿拉伯的石油收入，该媒体指出。

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与此同时，部分非石油指标也有所改善。8月消费者支出同比增长6.4%，9月采购经理人指数达到自2月以来的最高水平——即在影响石油生产和该地区经济预测的中东冲突开始之前。

该国经济形势仍不均衡。根据沙特阿拉伯统计总局的数据，2026年8月商品出口较2025年8月下降11.5%，石油出口下降12.5%。

2026年第二季度，该国实际国内生产总值同比下降4.7%，原因是石油活动下降24.8%。非石油活动和政府活动均增长0.9%。经季节性调整后，实际国内生产总值较第一季度下降4.8%，石油活动下降21.6%。

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