西澳大利亚州已就插电式太阳能电池板和电池的安全标准启动咨询。该州正准备成为澳大利亚各州和领地中首个取消对此类系统禁令的地区；这类系统被称为阳台太阳能，澳大利亚广播公司新闻报道。

插电式系统的安全标准

正在征询意见的安全标准将确定如何避免电池板和电池使电路过载。这类设备接入普通插座，电池板产生的电力经由逆变器输送至家庭电网，并抵消家用电器消耗的部分电力。据该媒体报道，安装该系统不需要电工。

西澳大利亚州能源与脱碳部长安伯-杰德·桑德森表示，长期以来，经济实惠的太阳能所带来的益处一直无法惠及并不拥有其住宅屋顶的人。9月，澳大利亚能源部长同意研究在全国安全推广此类系统的可能性。

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为租户和公寓住户节省开支

这些系统可能对租户有益，因为他们没有动力在租住房屋的屋顶上花费数千美元安装固定式电池板；它们也可能对拥有阳台或其他日照位置的公寓住户有益。租户搬家后可以将设备带走。

州政府估计，典型的插电式太阳能系统每年可为一个家庭节省约240美元，若配备电池，最多可节省500美元。行业专家估计，这类系统的回本期为四至十年。州政府还需要让房东和多公寓建筑管理机构参与进来，以允许在阳台或庭院安装设备。

数百万欧洲和英国家庭已经在使用阳台太阳能系统。据估计，在德国，大约每十个家庭中就有一个拥有此类装置。

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