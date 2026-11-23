基辅州尚未完工的能源基础设施防护设施至今仍未移交给国家重建局。

目前，正就设施移交事宜与基辅州军事行政管理局进行沟通。

据重建局局长伊万·费多罗夫称，为启动施工，基辅州军事行政局需先核对剩余工程量，编制工程实际建设状况报告，并移交必要文件。只有在此之后，该局才能引入新的承包商。

各项目的完工率在25%至85%之间。完工率约为80%的工程计划在三周内完工，而仅完成20%至25%的工程则预计需要约四个月。 110–150千伏变电站防护设施的平均建设周期为六个月。

费多罗夫拒绝指名道姓地指出导致建设失败的责任方，他表示自己对情况有自己的理解，但认为公开评论此事并不妥当。

来源：《经济真理报》。

卷入基辅州能源设施防御工事建设丑闻的企业家弗拉迪斯拉夫·索科洛夫， 首次就其在第聂伯市拥有的豪华公寓及饲养箱内活鳄鱼一事，公开回应了外界的批评。 他解释了财产来源，否认财富与政府合同有关，并指责了前基辅州行政管理局负责人、现任社区与领土发展部长尼古拉·卡拉什尼克。

此前，记者成功查明了前第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会候选人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫母亲的身份。调查发现，大部分财产（特别是与刑事诉讼材料相关的车辆）均登记在73岁的娜塔莉亚名下。

社交媒体用户关注到了商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫儿子的照片，他被卷入了一起关于在能源设施防护工程建设中可能挪用预算资金的调查。

在商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫住所被搜查的照片曝光后，社交媒体用户开始关注他的私生活。 记者玛丽娜·达尼柳克-亚尔莫拉耶娃发布了一位名叫安杰利卡·亚历山德罗夫娜的女子的照片，她很可能是索科洛夫的女友，照片中展示了她在巴厘岛和墨西哥的奢华度假生活。 此事引发热议后，她关闭了自己的社交媒体账号。

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