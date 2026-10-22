伊朗浮动储油库存降至86.6万桶——OilPrice

据OilPrice报道，援引分析公司Kpler和《华尔街日报》的数据，伊朗浮动储油中的原油数量截至10月中旬降至86.6万桶。该媒体将库存减少与美国重新封锁伊朗港口联系起来。

库存动态

根据所引述的数据，在美国于4月实施封锁之前，伊朗浮动储油中的原油约为1.5亿桶。到6月中旬，这一数量已降至不足5000万桶。

OilPrice写道，6月中旬，在华盛顿与德黑兰达成停火协议后，美国取消了封锁。7月中旬，该协议破裂，敌对行动恢复，美国再次实施封锁，此后库存继续减少。

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Kpler的评估与德黑兰的回应

Kpler原油分析主管霍马云·法拉克沙希对《华尔街日报》表示，已没有可在中国卸载的原油。依他看来，美国可能期待经济压力使伊朗当局重返有关核协议的谈判，或引发国内抗议。

伊朗中央银行行长驳斥了该国接近经济崩溃的说法，并表示伊朗经济具有韧性。OilPrice还指出，伊朗总统和该国外长本周表达了对美国的不信任，这使和平谈判的前景更加复杂。根据穆迪此前于10月公布的估算，与伊朗的战争使美国家庭总共付出2650亿美元的代价。

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