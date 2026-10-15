美国原油库存一周减少1112万桶——OilPrice

据美国石油协会（API）估算，截至10月9日的一周，美国原油库存减少1112万桶。OilPrice报道称。一周前，API估计库存减少209万桶。

商业库存与战略储备

过去26周内，不计美国战略石油储备（SPR），商业原油库存减少了超过5100万桶。与此同时，根据API的数据，美国原油库存大致与年初水平相当。该刊物将此尤其归因于此前从战略储备中释放原油。

在截至10月9日的一周内，SPR没有释放原油以补充商业库存。该储备规模为2.83亿桶，比其最大容量少4.31亿桶。按照普遍估计，SPR库存的运营最低水平在2.5亿至3亿桶之间：低于这一水平，可能会在高效输送和加工原油方面出现困难。

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产量与石油产品库存

截至10月2日的一周，美国石油产量从一周前的每日1395.5万桶升至每日1397.9万桶。这比一年前高出每日35万桶。

截至10月7日的一周，汽油库存增加110万桶，而前一周减少137万桶。根据美国能源信息署的最新数据，在该报告期之前，汽油库存比这一时段的五年平均水平低6%。

馏分油库存减少150万桶，此前一周增加46.1万桶。在报告期之前，其水平比五年平均值低12%。作为WTI期货交割点的库欣原油库存增加182.3万桶，此前一周增加86.6万桶。

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