在三款抗癌药物后期试验取得成功结果后，丹麦生物技术公司Genmab的股价在过去三个月内接近翻倍。上周，该公司股价上涨48%，其中在实验性药物petosemtamab的数据公布后，单个交易日上涨29%。CNBC报道。

研究结果

10月28日，Genmab表示，在一项针对复发性或转移性头颈癌患者的III期研究中，petosemtamab与默克公司Keytruda联用，与仅使用Keytruda相比，将死亡风险降低了50%。据Genmab称，该联合疗法还显著提高了治疗应答率，且未发现新的安全性信号。

Genmab首席执行官扬·范德温克尔称，这些结果标志着公司一个“全新时代”的开始。同时，他拒绝预测在完整结果数据成熟后，生存数据是否会维持不变，因为这些数据尚未公布。

数日前，该公司表示，Rina-S在一项卵巢癌III期研究中，与化疗相比将疾病进展或死亡风险降低71%，将死亡风险降低57%。另一项结果涉及Genmab与艾伯维共同开发的Epkinly：该药物与标准化疗联用，使既往未接受治疗的弥漫性大B细胞淋巴瘤患者的疾病进展或死亡风险降低51%。

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押注自有药物

此前，Genmab收入的重要部分来自其参与开发药物的特许权使用费，其中包括强生公司的Darzalex和诺华公司的Kesimpta。范德温克尔表示，强生预计Darzalex今年的销售额将达到165亿至169亿美元，Genmab获得的特许权使用费最高可达20%。

如今，该公司希望保留其开发药物收入中更大的份额。Genmab完全拥有petosemtamab和Rina-S：前者来自其在2025年以80亿美元收购Merus，后者来自其在2024年以18亿美元收购ProfoundBio。为资助与Merus的交易，该公司借款55亿美元。

目前，Genmab正围绕三款主要药物开展15项III期研究。该公司还在扩大其在欧洲和美国的商业布局，并计划到2030年代，使其拥有控制性权利份额的药物覆盖约50万名患者，而目前这一数字不足3万名。

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