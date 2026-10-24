生物制药公司AstraZeneca计划与Cleveland Clinic Abu Dhabi合作，在阿联酋阿布扎比的临床研究中投资约5000万美元。据《国家报》报道，未来几年将在该酋长国开展约30项研究，旨在改善心血管、肾脏和代谢性疾病的治疗。

已完成对六项研究的评估

AstraZeneca国际执行副总裁伊斯克拉·雷伊奇表示，这项投资计划将在未来数年内进行。她说，该公司已完成对开展六项研究可行性的评估，并计划在年底前启动其中第一项。

该倡议得到阿布扎比卫生部的支持。雷伊奇指出，扩大临床研究可让更多当地患者有机会参与全球试验。这也可能加强对与当地人口和医疗卫生系统相关数据的收集。

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根据阿联酋卫生与预防部的数据，心血管疾病占该国全部死亡病例的34%。

用于高血压研究的人工智能

AstraZeneca还宣布与Oracle开展全球合作。其首个项目将在阿布扎比举行，并有M42参与，将聚焦高血压治疗和临床研究。

该项目计划利用人工智能和真实世界临床数据，研究早期诊断、临床试验参与者筛选和安全性监测的可能性。雷伊奇表示，互联的医疗记录、阿联酋公民的基因组数据、监管体系和研究网络，使该国成为此类项目的合适地点。她补充说，疾病早期发现可改善治疗结果，并帮助医疗卫生系统更有效地使用资金。

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