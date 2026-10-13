CVS Health同意支付3.15亿美元和解阿片类药物诉讼——The Hill

在美国，CVS Health同意支付3.15亿美元，以和解指控其非法配发阿片类药物及其他受管制物质处方的诉讼。The Hill报道了美国司法部与这家连锁药店达成的协议。

前员工提起的诉讼

该协议解决了CVS前员工希拉里·伊斯特赖特于2019年提起的诉讼。她援引《虚假申报法》的一项规定，该规定允许个人代表美国提起诉讼。该协议还涵盖联邦政府于2024年对CVS Health提起的诉讼。

原告称，这家连锁药店明知而配发不具有合法医疗目的的受管制物质处方、无效处方，或未按照普遍接受的专业规范开具的处方。诉讼还称，CVS的企业绩效指标据称为增加利润而鼓励此类行为。

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额外保障措施

该协议并不意味着CVS Health承认有罪。与此同时，协议规定了额外保障措施，以确保阿片类药物和其他受管制物质仅在具有医疗必要性时才予以配发。美国助理司法部长布雷特·舒梅特表示，这些措施，包括主动监测阿片类药物处方模式，旨在加强对患者和联邦医疗保健项目的保护。

CVS Health表示，其不同意政府的指控，且和解并不包含承认不当行为。该公司指出，其超过2.7万名药剂师均接受过药物安全和适当使用方面的培训，连锁药店本身也已推出项目以支持他们作出决定。

此前，在2022年逾3,000起个人诉讼后，CVS同意向各州及其他政治分支机构支付49亿美元。近年来，Walgreens、Kroger和Walmart也达成了类似的阿片类药物诉讼和解协议。

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