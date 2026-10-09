美国食品药品监督管理局（FDA）已批准将免疫治疗药物阿替利珠单抗与基于氟嘧啶和奥沙利铂的化疗联合使用。该方案用于术后辅助治疗III期结肠癌患者，其肿瘤存在DNA错配修复缺陷（dMMR），News-Medical报道。

ATOMIC研究数据

该决定基于III期Alliance ATOMIC（A021502）研究的结果，该研究由美国国家癌症研究所赞助。该试验与罗氏集团旗下的基因泰克以及德国Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie研究组合作开展。

从2017年9月至2023年1月，共有712名来自美国和德国的患者参与该研究。研究人员比较了标准辅助化疗与加入阿替利珠单抗的治疗方案。

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根据发表在《新英格兰医学杂志》上的数据，加入免疫治疗使癌症复发或死亡的风险降低了50%。三年后，联合治疗组中86.3%的患者仍无疾病迹象，而仅接受化疗组的这一比例为76.2%。

新方案适用于哪些人

该研究的主要终点是无疾病生存期，总生存期和安全性为次要指标。长期以来，对于III期结肠癌患者，标准辅助治疗一直是氟嘧啶和奥沙利铂的联合用药，其中包括FOLFOX方案。

与此同时，dMMR肿瘤对基于氟嘧啶的化疗敏感性较低，疾病复发风险依然存在。ATOMIC结果成为首个显示辅助免疫治疗对早期dMMR结肠癌有益的证据。

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