美国食品药品监督管理局（FDA）取消了三种用于更年期的雌激素贴剂最严格的警告，即所谓的黑框警告。此前，标签中包含有关心血管疾病、乳腺癌和痴呆风险的警示，据《卫报》报道。

未召开顾问会议即作出决定

监管机构在作出决定前没有召集咨询委员会，并且在简报会上没有提供关于其科学依据的详细数据。面对记者提问，FDA代表表示，他们可以稍后提供证据。

这并非首次调整更年期治疗药物的标签：今年2月，FDA已从六种产品中取消了类似警告。耶鲁医学院医疗服务研究人员雷什玛·拉马钱德兰批评此类决定缺乏透明度。她表示，在没有明确依据的情况下普遍取消警示，可能误导患者，并淡化潜在危害，尤其是对有激素敏感性癌症病史的人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

贴剂需求增加

FDA药物评估与研究中心副主任莎拉·易卜拉欣表示，先前的警示在某些情况下对风险的描述过于宽泛。她表示，更新后的数据对许多60岁以下、绝经开始不足10年的健康女性的获益与风险平衡作出了不同评估。

2月标签调整后，雌二醇贴剂需求显著上升，许多地区的患者无法在药店获得自己惯用的药物。美国国家儿童健康与人类发展研究所副所长多萝西·芬克表示，过去一年雌激素贴剂产量已翻倍，FDA正与制造商合作，进一步增加供应。

雌激素贴剂通常被认为比合成口服药物风险更低，因为激素进入血液时绕过了肝脏。同时，研究表明，在高剂量下贴剂的风险会增加。FDA还在考虑允许非处方销售阴道用雌激素制剂。

关注我们在