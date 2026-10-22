日本厚生劳动省表示，Kissei Pharmaceutical为批准血管炎药物Tavneos提交的文件可能引发对数据可靠性的质疑。该部门计划在年底前就行政措施作出决定，其中可能包括撤销该药物的批准，《日本时报》报道。

对新患者的限制

该部门重申建议医疗机构不要为新患者开始使用Tavneos治疗。该药由日本Kissei Pharmaceutical销售，该公司总部位于长野县松本市。

Tavneos在获得该部门批准后于2022年6月进入日本市场。药物说明书将肝功能障碍列为严重副作用。

死亡病例与监管机构评估

5月，Kissei Pharmaceutical称，20名Tavneos使用者因肝功能障碍死亡。后来发现，其中一例由其他因素导致。该部门还报告了4例额外死亡病例，因此因肝功能障碍死亡的总人数为23人。在6例中，无法排除与该药物存在因果关系。

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日本根据开发该药物的美国制药公司进行的临床试验结果批准了Tavneos。美国和欧洲监管机构曾对该研究的方法学表示担忧。欧洲主管部门于8月撤销了该药物的批准，美国主管部门则建议将其撤市。

日本药品和医疗器械管理局在分析Kissei Pharmaceutical的报告后表示，试验结果可能存在可靠性问题，不宜将其作为Tavneos有效性的证据。该机构指出，自5月实施的安全措施已产生一定效果，但肝功能障碍需要密切关注。该机构也无法得出该药物的获益大于其风险的结论。

对于已经接受Tavneos治疗严重、被官方认定为无法治愈疾病的患者，该部门建议，作为一般原则，应停止治疗或转用替代疗法。

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