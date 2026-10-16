欧洲药品管理局人用药品委员会建议授予Revolution Medicines公司的口服药物Rasonque用于治疗胰腺癌的上市许可。据Cyprus Mail报道，该建议仍需由欧盟委员会审议。

该药物的化学名称为达拉克森拉西布，于8月在美国食品药品监督管理局的加速审评程序后获得加速批准。分析师预测，Rasonque的全球年销售额峰值可能达到115亿美元。

市场进入计划

Revolution Medicines正准备在没有当地销售合作伙伴的情况下，在欧洲广泛商业化推出该药物。这家总部位于加利福尼亚的公司表示，正在数个关键欧洲国家建设监管、医疗和商业基础设施以及市场准入架构。

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Revolution Medicines首席执行官马克·戈德史密斯此前表示，公司力求尽可能广泛地在全球提供该药物，尽管具体流程因国家而异。三名华尔街分析师认为，尽管这是该公司的首个获批药物，公司能够应对独立进入欧洲市场的挑战。

融资与招聘

Revolution Medicines与Royalty Pharma的协议规定，将为该药物的研发和营销提供最高20亿美元的资金。分析师认为，这降低了投资者对于该公司将不得不寻求合作伙伴以在美国以外实现商业化的预期。

根据LinkedIn的数据，过去一个月，该公司在英国和欧洲国家发布了至少50个职位空缺，其中包括德国、意大利、法国和荷兰。相关职位涉及商业活动和监管专业知识。Stifel分析师劳拉·普伦德加斯特预计，该药物在美国以外的销售额峰值主要来自欧洲和日本，将在32亿美元至33亿美元之间。

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