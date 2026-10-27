巴基斯坦将审查药品定价公式——《黎明报》

巴基斯坦政府已责成审查现行药品定价公式，并强调不得在没有正当理由的情况下提高药品价格。据《黎明报》报道，该决定是在伊斯兰堡举行的巴基斯坦药品监管局（DRAP）会议上作出的，经济事务部长阿哈德·奇马主持了会议。

奇马指示官员加快审理尚未处理的药品定价案件。会议获悉，此类案件的逐案评估已接近完成。卫生秘书莫明·阿加、DRAP首席执行官乌拜杜拉·马利克及其他高级官员也出席了会议。

定价机制

官员表示，DRAP正在分析现行公式中可能妨碍确定公平、准确价格的条款。部长建议监管机构考虑订阅有关药品价格的专业国际数据库，以加强独立评估并获得更可靠的参考基准。

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奇马表示，与其他国家比较价格可能会有帮助，但程序中必须设有独立的核查机制。他还强调，新机制应以民众需求为导向，同时不应为进口商和制药公司制造不必要的障碍。

疫苗与制造商立场

会议获悉，市场上有充足供应的世界卫生组织推荐的三价流感疫苗。由于该疫苗的价格受国际市场管控，DRAP撤回了根据困难程序提交的有关该疫苗的案件。

巴基斯坦制药商协会呼吁让行业参与公式审查。该协会副主席乌斯曼·肖卡特表示，药品的价格可负担性必须与其供应情况相结合：如果价格长期冻结，药品生产可能会因活性成分、包装、能源、运输以及遵守监管要求的成本上升而变得无利可图。该协会提议在新公式中纳入与通胀和成本挂钩的明确的定期价格调整机制。

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