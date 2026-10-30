印度监管机构命令Sun Pharmaceutical Industries（简称Sun Pharma）停止生产、销售和分销其位于阿萨姆邦的工厂生产的眼科药品。限制措施将持续至监管机构认定该公司的合规报告令人满意为止，Channel NewsAsia报道。

阿萨姆邦工厂检查

印度中央药品标准控制组织和阿萨姆邦药品管制局在对该工厂进行联合检查后，于8月20日下令停止生产。检查人员发现，本应确保药品质量和安全的系统存在缺陷。

8月10日，监管机构向Sun Pharma发出通知，要求其解释违规问题。由于不满意该公司的回应，监管机构命令其停止该厂所有眼科药品的生产、销售和分销。路透社报道称，Sun Pharma已提交合规报告，监管机构正在审查该报告。

召回数百批产品

在Sun Pharma于7月自愿召回约11个品牌的眼部护理产品后，监管机构的决定标志着措施进一步升级。路透社查阅的文件还显示，监管机构要求提供有关召回332批眼科混悬液的更多信息。

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被召回的产品包括5毫升装Lotepred 1%滴眼液、Nepalact OD、Nepalact-Z、5毫升装Brinzotim和2毫升装Depopred。这类药品用于治疗炎症、感染和慢性眼病。行业专家估计，此次召回可能涉及数十万瓶产品。

感染报告

6月，全印度眼科学会发布患者安全建议，警告称部分批次的Predmet滴眼液可能受到污染。该学会秘书桑托什·霍纳瓦尔告诉路透社，使用Predmet的患者中记录到感染病例，对密封瓶的检测也发现了污染。他表示，Sun Pharma也召回了这些滴眼液。

根据Sun Pharma 2025—2026年度报告，眼科业务约占其国内营收的3%。此前，美国食品药品监督管理局曾因污染控制存在缺陷，暂停该公司位于古吉拉特邦哈尔奥尔工厂的供应。

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