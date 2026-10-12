新加坡计划加快对医疗保健创新的监管审查，以成为该地区最可靠和高效的临床研究及证据生成中心之一。卫生部长王乙康于10月12日宣布了这些措施，Channel NewsAsia报道。

部长表示，新加坡卫生科学局（HSA）将把其职责扩展至医疗创新开发和实施的整个链条——从临床开发和监管评估，到卫生技术评估以及患者获得新产品。目前，企业在从研究转向临床开发、监管评估和患者获得产品的过程中，必须与多个政府机构打交道。

产品并行评估

HSA和医疗护理效益机构（ACE）将为部分医疗产品建立优先机制。该机制将使监管评估和卫生技术评估能够同时进行。

新加坡还将通过新的监管创新走廊与英国合作。该机制将审议突破性治疗方法，包括涉及在药物开发和临床试验中使用人工智能的方法。

据估计，这些举措加上HSA简化监管审查的计划，可将部分低风险III期临床试验的审批时间从30天缩短至15天。卫生技术评估首次决定所需时间也可能从监管批准后的约一年缩短至六至九个月。

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综合监管机构

关键监管领域也将划归HSA监督，以建立更清晰的医疗创新评估体系。议会于9月通过了一项法律，将HSA确定为综合医疗保健监管机构。

在第一阶段，自2026年11月1日起，卫生部的监管职能和人员将移交给HSA。在第二阶段，到2027年底，HSA应接管医疗专业委员会秘书处的职能和人员。

王乙康解释说，药品、医疗器械、服务、专业人员和医疗信息之间的界限正变得不那么清晰。他举例提到基于人工智能的医疗器械、使用人工智能的医疗服务以及使用此类技术的医生：目前，不同的规则和法律可能适用于它们。

到2027年上半年，HSA还将成立医疗保健行业咨询委员会。该委员会将汇集行业代表，识别新出现的机遇和风险，并就医疗创新领域所需的能力提出建议。

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