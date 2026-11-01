巴基斯坦卡拉奇的实验室检测发现15种被认定为劣质和假冒的药品；其中部分还被归类为未经注册的产品。这些药品由检查人员从该市南部和中部地区的药店抽样取得，《快报论坛报》报道。

化学分析结果

信德省药品检测实验室主任赛义德·阿德南·里兹维表示，所有抽样产品的化学成分均与其包装上的信息不符。据他称，产品中未检出所宣称的活性成分。

接受检查的产品包括抗生素、止痛药、眼耳用药、漱口水和儿童护理产品。具体而言，名单中提到Baby Eye Care、Tobramycin Ophthalmic Solution、Total Care Mouthwash、Magic Lotion、Anti Plaque Mouthwash、Denziclor Mouthwash、Happy Tooth Kid Mouthwash、Babycare Ear Cream和Vital Ear Cream。

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材料已移交检查人员

被列出的产品还包括抗生素Velosef和Augmentin、止痛药Nospa Forte、Mucaine糖浆和Brexin片剂。在一封日期为2026年10月28日的信中，该实验室根据巴基斯坦药品法律，将这些产品归类为劣质、假冒和部分未经注册的产品。

该文件已移交省级药品管制检查员和信德质量控制委员会秘书，以采取进一步行动。里兹维警告说，劣质药品可能无法产生所需的治疗效果，并且在某些情况下会伤害患者。他特别指出抗生素存在风险，其中缺少活性物质或活性物质含量不足，可能导致感染得不到适当治疗。

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